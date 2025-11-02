Aufsteiger düpiert Absteiger: Hennersdorfer Volleyballer feiern ersten Saisonsieg

Die Sachsenklasse-Volleyballer des Hennersdorfer SV haben bei GLVC Groitzsch einen klaren Sieg und den ersten Dreier eingefahren. Für den Spielertrainer war es aber noch mehr.

Die Hennersdorfer Volleyballer haben im vierten Anlauf den Bock umstoßen können und den ersten Dreier in der Sachsenklasse West eingefahren. Im Duell der beiden noch sieglosen Vertretungen setzte sich der HSV bei Sachsenliga-Absteiger GLVC Groitzsch nach einer Stunde klar mit 3:0 (25:17, 25:20, 25:23) durch und rückte mit nun 4 Punkten auf...