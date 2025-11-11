Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fiona Karl vom TSV Fortschritt Mittweida steht in der Schnittliste aller Verbandsliga-Spielerinnen derzeit auf Platz 2.
Fiona Karl vom TSV Fortschritt Mittweida steht in der Schnittliste aller Verbandsliga-Spielerinnen derzeit auf Platz 2. Bild: Jörg Weichelt
Fiona Karl vom TSV Fortschritt Mittweida steht in der Schnittliste aller Verbandsliga-Spielerinnen derzeit auf Platz 2.
Fiona Karl vom TSV Fortschritt Mittweida steht in der Schnittliste aller Verbandsliga-Spielerinnen derzeit auf Platz 2. Bild: Jörg Weichelt
Mittweida
Aufsteiger mit Ambitionen: Mittweidaer Kegler blicken weiter nach oben
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sowohl die Frauen als auch die Senioren des TSV Fortschritt Mittweida sind in der Kegel-Verbandsliga furios in die Saison gestartet. Nun stecken sich beide Teams hohe Ziele.

Die Keglerinnen des TSV Fortschritt Mittweida hatten in den vergangenen Wochen den Spaß an ihrer Sportart etwas verloren – allerdings nur kurzzeitig. „Die Niederlage beim Chemnitzer SV Siegmar vor zwei Wochen hat uns schon sehr beschäftigt. Alle haben erst einmal eine Woche darüber nachgedacht“, erzählt Sandra Grießhammer. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
02.09.2025
3 min.
Der jüngste Kegler versetzt alle in Staunen: Mittweidaer Talent hilft beim Champions-League-Sieger aus – und überzeugt auf ganzer Linie
Der Champions-League-Sieger SKK Chambtalkegler Raindorf war am Samstag in Mittweida zu Gast und gewann mit 7:2.
Beim Freundschaftsduell zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem SKK Chambtalkegler Raindorf ging der Sieg an die Gäste aus Bayern – allerdings auch dank mittelsächsischer Hilfe.
Robin Seidler
29.08.2025
2 min.
Kegeln: Champions-League-Sieger gastiert am Samstag in Mittweida
Die Kegler des TSV Fortschritt Mittweida treffen am Samstag in einem Freundschaftsspiel auf den SKK Raindorf aus Bayern. Ein Bahnrekord könnte dabei wackeln.
Robin Seidler
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel