Aufsteiger mit Ambitionen: Mittweidaer Kegler blicken weiter nach oben

Mittweida
Sowohl die Frauen als auch die Senioren des TSV Fortschritt Mittweida sind in der Kegel-Verbandsliga furios in die Saison gestartet. Nun stecken sich beide Teams hohe Ziele.
Die Keglerinnen des TSV Fortschritt Mittweida hatten in den vergangenen Wochen den Spaß an ihrer Sportart etwas verloren – allerdings nur kurzzeitig. „Die Niederlage beim Chemnitzer SV Siegmar vor zwei Wochen hat uns schon sehr beschäftigt. Alle haben erst einmal eine Woche darüber nachgedacht“, erzählt Sandra Grießhammer. Die...
