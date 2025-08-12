Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Pflichtspielauftakt verlief für Jens Endmann (M.) und Rotation Göritzhain am Sonntag in Hartmannsdorf nach Maß. Bild: Tom Schirmeister
Der Pflichtspielauftakt verlief für Jens Endmann (M.) und Rotation Göritzhain am Sonntag in Hartmannsdorf nach Maß. Bild: Tom Schirmeister
Rochlitz
Aus dem Fanblock auf die Trainerbank: Neuer Göritzhainer Coach will oben mitmischen
Von Christian Kluge
Nach einem Jahr Pause ist Jens Endmann nun Chefcoach bei den Fußballern von Rotation Göritzhain. Das erste Pflichtspiel lief erfolgreich.

Jens Endmann ist in Mittelsachsen zurück als Fußballtrainer an der Seitenlinie – diesmal beim SV Rotation Göritzhain. „Nach dem Aufstieg des TSV Penig 2024 in die Mittelsachsenklasse habe ich erst einmal ein Jahr Pause gemacht“, sagt Endmann, der in Lunzenau zuhause ist. Vor seiner Zeit beim TSV hatte der Kundendienstmitarbeiter eines...
