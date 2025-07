Aus dem Hörsaal in den Kugelstoßring: Leichtathlet Kevin Reim vertritt Hochschule Mittweida bei den Welthochschulspielen

Kevin Reim ist nicht nur Kugelstoßer bei der WSG Schwarzenberg-Wildenau, sondern studiert auch an der Hochschule Mittweida. Jetzt feiert er sein Debüt bei den World University Games im Rhein-Ruhr-Gebiet.

Die vergangenen Tage sind für Kevin Reim noch einmal etwas stressig gewesen –und mit vielen Kilometern auf der Autobahn verbunden. Noch am Montag nahm der Leichtathlet der WSG Schwarzenberg-Wildenau an einem Kugelstoß-Wettkampf im schwäbischen Biberach teil. „18,76 Meter sind es im letzten Versuch noch geworden, das ist ganz in Ordnung“,...