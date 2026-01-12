MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steuerte vier Treffer bei und bekam vom Trainer ein Extralob: Die 18-jährige Rotation-Spielerin Helene Hunger.
Steuerte vier Treffer bei und bekam vom Trainer ein Extralob: Die 18-jährige Rotation-Spielerin Helene Hunger. Bild: Gerd Klemm
Steuerte vier Treffer bei und bekam vom Trainer ein Extralob: Die 18-jährige Rotation-Spielerin Helene Hunger.
Steuerte vier Treffer bei und bekam vom Trainer ein Extralob: Die 18-jährige Rotation-Spielerin Helene Hunger. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Auswärtsfluch gebrochen: Weißenborner Handballerinnen stürmen im Tempo-Rausch die Bergstadt
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Offensivfeuerwerk aus 79 Angriffen haben die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn beim SV Schneeberg einen souveränen Sieg gefeiert. Allerdings „nervten“ die letzten 2 Minuten.

Zweimal in Folge waren sie als Favoritinnen in den vergangenen beiden Spielzeiten ins Erzgebirge gereist, zweimal mussten sie sich mit einem frustrierenden Remis begnügen. Im dritten Anlauf haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn den „Schneeberg-Fluch“ endlich besiegt. Mit einem ebenso rasanten wie verdienten 37:33...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Rückrundenstart ohne Rückraumspieler: Handballer der HSG Freiberg fahren ersatzgeschwächt nach Bernburg
Paul Uhlemann (am Ball) droht in Bernburg auszufallen.
Die Dachse müssen an diesem Samstag beim Tabellenzweiten Anhalt Bernburg bestehen. Auch die Frauen der SV Rotation Weißenborn kehren aufs Feld zurück – allerdings auch auswärts.
Robin Seidler, Kai Dittrich
22.12.2025
2 min.
Weißenborner Handballerinnen mit versöhnlichem Jahresabschluss
Julia Kiulies (beim Wurf) schraubte ihr Torekonto auf 111 Saisontreffer nach oben.
Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben ihr letztes Punktspiel des Jahres bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau gewonnen. Dabei knackte eine Spielerin die Marke von 100 Saisontreffern.
Christian Kluge
14:35 Uhr
1 min.
Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirge auf: Bauunternehmerin verurteilt
Durch Schwarzarbeit bei einer Baufirma aus dem Erzgebirge ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden.
Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Der Schaden: über eine halbe Million Euro.
Holk Dohle
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
14:38 Uhr
2 min.
Hitlergruß auf der Bühne: Geldstrafe für Melanie Müller
Schlagersängerin Melanie Müller wurde vom Landgericht Leipzig zu einer Geldstrafe verurteilt.
Erneut wird die Schlagersängerin und Ex-Dschungelkönigin wegen Hitlergruß-Vorwürfen und Drogenbesitzes verurteilt. Die Geldstrafe fällt im Berufungsverfahren aber geringer aus als in erster Instanz.
Mehr Artikel