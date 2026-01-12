Auswärtsfluch gebrochen: Weißenborner Handballerinnen stürmen im Tempo-Rausch die Bergstadt

Mit einem Offensivfeuerwerk aus 79 Angriffen haben die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn beim SV Schneeberg einen souveränen Sieg gefeiert. Allerdings „nervten“ die letzten 2 Minuten.

Zweimal in Folge waren sie als Favoritinnen in den vergangenen beiden Spielzeiten ins Erzgebirge gereist, zweimal mussten sie sich mit einem frustrierenden Remis begnügen. Im dritten Anlauf haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn den „Schneeberg-Fluch" endlich besiegt. Mit einem ebenso rasanten wie verdienten 37:33...