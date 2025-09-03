Bescheidene Paddler sorgen für Euphorie bei ihren Trainern: Lauenhainer und Mittweidaer Kanuten holen 10 DM-Medaillen

Die Sportler der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida haben die Erwartungen bei der DM in Köln übertroffen. Vor allem ein Talent der SGL durfte gleich fünf Medaillen mit nach Sachsen nehmen.

Nein, der Hals hat Kim Naumann am Montag nicht wehgetan – die 14-jährige Kanutin drückte wieder ganz normal die Schulbank in der Mittweidaer Fichteschule. Dabei kann die Kanutin der SG Lauenhain auf eine erfolgreiche und emotionale Woche zurückblicken: Bei den Deutschen Kanu-Meisterschaften durfte sie sich 5 Medaillen bei 6 Starts um den Hals... Nein, der Hals hat Kim Naumann am Montag nicht wehgetan – die 14-jährige Kanutin drückte wieder ganz normal die Schulbank in der Mittweidaer Fichteschule. Dabei kann die Kanutin der SG Lauenhain auf eine erfolgreiche und emotionale Woche zurückblicken: Bei den Deutschen Kanu-Meisterschaften durfte sie sich 5 Medaillen bei 6 Starts um den Hals...