Die Lauenhainer Delegation in Köln: Kevin Knorr, Cynthia Dietze, Gerry Nöbel, Merle Sehm, Marla Jäckel, Luisa Kosterlitzky, Nina Schwarzer, Kim Naumann, Tilo Dietze und René Naumann. Bild: Cynthia Dietze/Verein
Die Lauenhainer Delegation in Köln: Kevin Knorr, Cynthia Dietze, Gerry Nöbel, Merle Sehm, Marla Jäckel, Luisa Kosterlitzky, Nina Schwarzer, Kim Naumann, Tilo Dietze und René Naumann. Bild: Cynthia Dietze/Verein
Mittweida
Bescheidene Paddler sorgen für Euphorie bei ihren Trainern: Lauenhainer und Mittweidaer Kanuten holen 10 DM-Medaillen
Von Robin Seidler
Die Sportler der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida haben die Erwartungen bei der DM in Köln übertroffen. Vor allem ein Talent der SGL durfte gleich fünf Medaillen mit nach Sachsen nehmen.

Nein, der Hals hat Kim Naumann am Montag nicht wehgetan – die 14-jährige Kanutin drückte wieder ganz normal die Schulbank in der Mittweidaer Fichteschule. Dabei kann die Kanutin der SG Lauenhain auf eine erfolgreiche und emotionale Woche zurückblicken: Bei den Deutschen Kanu-Meisterschaften durfte sie sich 5 Medaillen bei 6 Starts um den Hals...
Mehr Artikel