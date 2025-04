Brand-Erbisdorfer Volleyballerinnen kassieren knappe Heimniederlage

Nur zu einen Punkt reicht es für den SSV Brand-Erbisdorf in der Sachsenklasse beim 2:3 gegen Textima Chemnitz. Derweil lobt der SSV-Coach die eigenen Fans.

Den Volleyballerinnen des SSV Brand-Erbisdorf ist das erhoffte Klettern in der Tabelle der Sachsenklasse West nicht gelungen. In der heimischen Bergstadthalle mussten sich die SSV-Damen am Ende dem Tabellendritten Textima Chemnitz mit 2:3 (22:25, 25:15, 16:25, 26:24, 13:15) geschlagen geben. „Wir wollten eigentlich dieses Spiel gewinnen, um den...