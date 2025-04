Brander Volleyballerinnen auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter

Die Volleyballfrauen des SSV Brand-Erbisdorf sind in der Sachsenklasse beim Tabellenführer knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Erst auf der Zielgeraden wurde das Spiel entschieden.

Es war ein echter Erzgebirgskrimi in Hormersdorf, der erst ist im fünften Satz entschieden wurde. In einem spannenden und heiß umkämpften Spiel mussten sich die Sachsenklasse-Volleyballerinnen des SSV Brand-Erbisdorf am Ende beim Tabellenführer SV Hormersdorf knapp mit 2:3 geschlagen geben. Dabei hätte es auch anders ausgehen können: „Den...