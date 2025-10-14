Bürokratie bremst Oederaner Para-Athleten aus: Johannes Hohl nicht für WM nominiert

Flöha
Die Titelkämpfe der behinderten Leichtathleten in Neu-Delhi fanden ohne den Sprinter der TSG Oederan statt. Dabei hatte er die Norm über 800 Meter deutlich unterboten. Sein Vater und Betreuer kritisiert den Deutschen Behindertensportverband scharf.
Thomas Schulz ist sauer. „Ich finde es zutiefst bedauerlich, dass ein Athlet wie Johannes, der international konkurrenzfähig ist und Deutschland würdig vertreten kann, aufgrund bürokratischer Hürden systematisch benachteiligt wird“, erklärt der Vater des Oederaner Para-Leichtathleten Johannes Hohl. Das hat der 63-Jährige kürzlich auch...
