Dart-Wahnsinn in Freiberg: Vom WM-Sieg gegen Peter „Snakebite“ Wright zum Landespokal an der Basis

Freiberg
WM-Schreck Arno Merk hat die Bergstadt gerockt. Der 33-jährige Shootingstar schob das neue Freiberger Dart-Team in die nächste Runde, gewann das Doppelturnier und schrieb fleißig Autogramme.
Dart boomt – und das nicht erst seit heute. In den vergangenen Jahren hat sich der ursprüngliche Kneipensport angetrieben von Mega-TV-Events, einer verrückten Fankultur und schillernden Stars in ein Millionengeschäft verwandelt. Und auch einige deutschen Spieler mischen mittlerweile munter mit. Einer, der jüngst für reichliche Furore...
