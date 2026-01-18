MENÜ
Sind dicke Kumpels: WM-Teilnehmer Arno Merk (l.) und der Freiberger Lokalmatador Markus Keßler.
Sind dicke Kumpels: WM-Teilnehmer Arno Merk (l.) und der Freiberger Lokalmatador Markus Keßler.
Freiberg
Dart-Wahnsinn in Freiberg: Vom WM-Sieg gegen Peter „Snakebite“ Wright zum Landespokal an der Basis
Von Kai Dittrich
WM-Schreck Arno Merk hat die Bergstadt gerockt. Der 33-jährige Shootingstar schob das neue Freiberger Dart-Team in die nächste Runde, gewann das Doppelturnier und schrieb fleißig Autogramme.

Dart boomt – und das nicht erst seit heute. In den vergangenen Jahren hat sich der ursprüngliche Kneipensport angetrieben von Mega-TV-Events, einer verrückten Fankultur und schillernden Stars in ein Millionengeschäft verwandelt. Und auch einige deutschen Spieler mischen mittlerweile munter mit. Einer, der jüngst für reichliche Furore...
