Dem Meistertitel ganz nah: Lunzenauer Fußballer nutzen Patzer des Verfolgers und bezwingen SSV Königshain-Wiederau

Die Lunzenauer Fußballer haben gegen den SSV Königshain-Wiederau mit 3:1 (1:1) gewonnen. In zwei Wochen können sie die Meisterschaft perfekt machen.

Tommy Haeder, der Trainer und Vereinschef des SV Fortschritt Lunzenau, hat es sich am Samstagnachmittag nicht nehmen lassen, zum Heimspiel des SV Lichtenberg gegen Einheit Claußnitz ins Erzgebirge zu fahren. Er dürfte mit einem Lächeln an die Zwickauer Mulde zurückgekehrt sein, denn der ärgste Verfolger patzte in seinem Heimspiel. „Ich war...