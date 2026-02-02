Der erste Titel im Männerbereich: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau sind Hallenkreismeister

Im Endspiel haben die SSV-Kicker den SV Lichtenberg mit 4:0 bezwungen. In der Turnierauswahl steht aber kein Akteur des Siegers. Und was war eigentlich im sehr torreichen Halbfinale zuvor los?

Im Jugendbereich waren die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau bei Futsal-Meisterschaften stets vorn dabei. Nun hat es für diese Jahrgänge, die inzwischen zu den Männern entwachsen sind, auch auf der großen Bühne geklappt: Die SSV-Kicker gewannen am Sonntag die Hallenkreismeisterschaft in Flöha und feierten damit ihren ersten offiziellen...