Die Männer des SSV Königshain-Wiederau haben den ersten offiziellen Titel gewonnen.
Die Männer des SSV Königshain-Wiederau haben den ersten offiziellen Titel gewonnen. Bild: Holger Blüher/Verein
Flöha
Der erste Titel im Männerbereich: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau sind Hallenkreismeister
Von Robin Seidler
Im Endspiel haben die SSV-Kicker den SV Lichtenberg mit 4:0 bezwungen. In der Turnierauswahl steht aber kein Akteur des Siegers. Und was war eigentlich im sehr torreichen Halbfinale zuvor los?

Im Jugendbereich waren die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau bei Futsal-Meisterschaften stets vorn dabei. Nun hat es für diese Jahrgänge, die inzwischen zu den Männern entwachsen sind, auch auf der großen Bühne geklappt: Die SSV-Kicker gewannen am Sonntag die Hallenkreismeisterschaft in Flöha und feierten damit ihren ersten offiziellen...
