  Der jüngste Kegler versetzt alle in Staunen: Mittweidaer Talent hilft beim Champions-League-Sieger aus – und überzeugt auf ganzer Linie

Der Champions-League-Sieger SKK Chambtalkegler Raindorf war am Samstag in Mittweida zu Gast und gewann mit 7:2.
Der Champions-League-Sieger SKK Chambtalkegler Raindorf war am Samstag in Mittweida zu Gast und gewann mit 7:2. Bild: Sandra Grießhammer/Verein
Mittweida
Der jüngste Kegler versetzt alle in Staunen: Mittweidaer Talent hilft beim Champions-League-Sieger aus – und überzeugt auf ganzer Linie
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Freundschaftsduell zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem SKK Chambtalkegler Raindorf ging der Sieg an die Gäste aus Bayern – allerdings auch dank mittelsächsischer Hilfe.

Kurz vor seinem großen Auftritt am Samstag ging es für Jaden Bergner noch einmal kurz zum Pressegespräch. „Aber nicht so lange, ich bin schon sehr aufgeregt“, sagte er zum Reporter. Die Aufregung war begründet. Da der SKK Chambtalkegler Raindorf nur mit sieben Spielern nach Sachsen gereist war, halfen zwei Mittweidaer Akteure im...
