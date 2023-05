Deutsche Meisterschaft am Schwanenteich Mittweida: Ausdauerläufer kämpfen um die Titel

Der TSV Fortschritt Mittweida richtet an diesem Wochenende erstmals eine Deutsche Meisterschaft im Stadion am Schwanenteich aus. Bei den nationalen Titelkämpfen über 5000 und 10.000 Meter fehlt das deutsche Zugpferd aber.

Mittweida. Steffen Ziegler, der Präsident des TSV Fortschritt Mittweida, ist bis zu diesem Freitag noch in Niedersachsen gefragt. Er arbeitet als Werksleiter in einem Zuliefererbetrieb für die Automobilbranche in Wolfenbüttel. "Aber wenn es am Freitag in die heiße Phase vor der Deutschen Meisterschaft geht, dann bin ich natürlich vor Ort", sagt der TSV-Vereinschef. "Ansonsten weiß ich auch, dass ich mich auf meine Mitstreiter zuhause verlassen kann." Rund 100 Ehrenamtliche aus dem Verein werden an diesem Wochenende helfen, damit die nationalen Titelkämpfe über 5000 und 10.000Meter reibungslos verlaufen.

"Wir haben lang für diese Meisterschaft gekämpft", blickt Steffen Ziegler zurück. Nachdem der Verein in den vergangenen Jahren von den Kreismeisterschaften über die Kreis-Kinder- und Jugendspiele bis zu Mitteldeutschen Meisterschaften schon viele Wettkämpfe ausgerichtet hat, fehlte eine deutsche Meisterschaft noch in der "Sammlung". Ende 2018 sei die Vision gereift, eine DM ins Auge zu fassen, blickt Ziegler zurück. "Wir waren der Meinung, dass wir die Erfahrung haben, wie große Meisterschaften ausgerichtet werden." Bewerben musste sich der Verein für die DM allerdings nicht, sagt Leichtathletik-Abteilungsleiter Maik Metzler. "Die Wettkämpfe sind immer an uns herangetragen worden."

Ursprünglich sollte die DM in Mittweida allerdings schon 2021 stattfinden. Doch aufgrund der Coronapandemie gaben die Mittweidaer die DM ab, Mainz sprang kurzfristig ein. "Nun freuen wir uns auf tolle Wettkämpfe bei uns."

Das große deutsche Zugpferd wird in Mittweida allerdings nicht um die nationalen Titel mitlaufen. Konstanze Klosterhalfen, die Europameisterin des vergangenen Jahres über 5000 Meter, startet bereits am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Doha. "Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie nach Mittweida gekommen wäre. Aber welche Leichtathleten für welchen Wettkampf melden, liegt leider nicht mehr in unseren Händen", sagt Steffen Ziegler auch wohlwissend, dass für die Aktiven ein Start bei einem Diamond-League-Meeting einen hohen Stellenwert hat. "Wir freuen uns auf die, die zu uns kommen. Und so bietet sich für andere die Möglichkeit, einen Titel zu erkämpfen." Maik Metzler ist mit einer Prognose bezüglich der Meistertitel noch vorsichtig. "Wir wissen ja nicht, auf was die Aktiven im Training ihren Schwerpunkt setzen und wie ihre Form ist." Bei den Frauen rechnet er damit, dass die Titelvergabe über Alina Reh, die bei der EM2018 in Berlin Bronze über 10.000 m gewonnen hatte, gehen wird. Bei den Männern gibt er Nils Voigt (TV Wattenscheid) und Amanal Petros (SSC Berlin) die größten Siegchancen.

Die Wettbewerbe beginnen am Samstagnachmittag. Nach einer ersten Eröffnung gehen zunächst die Senioren auf Zeitenjagd, nach einer zweiten Eröffnung um 17.45 Uhr sind die Aktiven der Altersklassen U20 dran, danach die U23 sowie die Frauen und Männer. Bereits für den Vormittag lädt der TSV Fortschritt zu einem Stundenlauf im Stadion ein. Ab 10.30 Uhr können die Hobbysportler über 15, 30 oder 60 Minuten ihre Runden drehen.

Auch für einen der beiden Stadionsprecher am Samstag wird die Deutsche Meisterschaft etwas Besonderes. "Ich habe schon einmal in Zittau die Deutsche Seniorenmeisterschaft begleitet", sagt Gunter Fischer aus Freiberg. Dem 84-Jährigen werden am Samstag bei seinen Durchsagen die eigenen Erfahrungen helfen. Zu DDR-Zeiten war der Freiberger über jene Distanzen aktiv, bei denen es nun Mittweida um die Meistertitel geht. "Ich wälze seit einigen Tagen schon Unterlagen und sammle mir alle möglichen Infos zusammen." Ansetzungen