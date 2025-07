Ein Peniger Rückzug und ein dritter Anlauf im Striegistal: Handballteams stellen die Weichen für die neue Saison

Für die regionalen Handball-Ligen stehen die Spielpläne fest. Bei den Frauen des TSV Penig ging es freiwillig eine Liga tiefer. Die Männer der SG Striegistal wollen es noch einmal wissen.

In gut sechs Wochen starten die regionalen Handballmannschaften in ihre Punktspielsaison. Mit dabei sind erneut die Frauen des TSV Penig – allerdings nicht mehr in der Regionsoberliga. „Wir haben uns entschlossen, aus unseren beiden Frauenmannschaften eine zu machen und künftig in der Regionsliga an den Start zu gehen“, erklärt Nancy...