Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
BSC-Trainer Lars Berger (r.) und Co-Trainer Ronny Pohle (2. v. l.) wurden nach dem Spiel in Burgstädt von ihren Aufgaben freigestellt.
BSC-Trainer Lars Berger (r.) und Co-Trainer Ronny Pohle (2. v. l.) wurden nach dem Spiel in Burgstädt von ihren Aufgaben freigestellt. Bild: Mario Hösel/Archiv
BSC-Trainer Lars Berger (r.) und Co-Trainer Ronny Pohle (2. v. l.) wurden nach dem Spiel in Burgstädt von ihren Aufgaben freigestellt.
BSC-Trainer Lars Berger (r.) und Co-Trainer Ronny Pohle (2. v. l.) wurden nach dem Spiel in Burgstädt von ihren Aufgaben freigestellt. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Ein Punktspiel vor der Winterpause: Trainerteam der Rochlitzer Fußballer wird ausgewechselt
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verantwortlichen des BSC Motor Rochlitz haben auf die Talfahrt ihrer Fußballer reagiert und Lars Berger sowie Ronny Pohle von den Aufgaben entbunden. Der Abteilungsleiter nennt die Gründe für den ungewöhnlichen Zeitpunkt.

Paukenschlag in der Fußball-Mittelsachsenklasse: Trotz zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien haben die Verantwortlichen des BSC Motor Rochlitz auf die dennoch schwache Hinrunde ihrer Fußballer reagiert und das Trainerteam um Lars Berger und Ronny Pohle entlassen. Das Duo teilte die Entscheidung der Verantwortlichen, die bereits vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
07.10.2025
3 min.
Rochlitzer Juniorenkicker drehen 0:5-Rückstand und erreichen die nächste Runde im Sachsenpokal
Janne Kurt Jonies vom BSC Motor Rochlitz, hier mit einem Seitfallzieher in der Vorsaison gegen Barkas Frankenberg, erzielte in Niederzwönitz 6 Tore. Auch die Frankenberger erreichten die 3. Runde.
Die C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben bei der SpG Zwönitz/Elterlein-Schwarzbach noch mit 9:6 (2:5) gewonnen. Auch zwei Freiberger Jugendteam schafften den Sprung in die nächste Runde.
Robin Seidler, Kai Dittrich
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
29.09.2025
3 min.
Fußball: Urteil nach Spielabbruch in der Mittelsachsenklasse erhitzt die Gemüter
Der Ball ruhte schon sehr früh: Die Partie in der Mittelsachsenklasse zwischen dem Mühlauer FV und dem BSC Motor Rochlitz wurde vor zwei Wochen abgebrochen.
Die Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben vor zwei Wochen beim Mühlauer FV vorzeitig das Spielfeld verlassen. Der Vorwurf: Einer ihrer Akteure sei rassistisch beleidigt worden. Nun wurde die Partie für die Gastgeber gewertet, was eine Debatte ausgelöst hat.
Robin Seidler
Mehr Artikel