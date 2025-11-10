Ein Punktspiel vor der Winterpause: Trainerteam der Rochlitzer Fußballer wird ausgewechselt

Die Verantwortlichen des BSC Motor Rochlitz haben auf die Talfahrt ihrer Fußballer reagiert und Lars Berger sowie Ronny Pohle von den Aufgaben entbunden. Der Abteilungsleiter nennt die Gründe für den ungewöhnlichen Zeitpunkt.

Paukenschlag in der Fußball-Mittelsachsenklasse: Trotz zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien haben die Verantwortlichen des BSC Motor Rochlitz auf die dennoch schwache Hinrunde ihrer Fußballer reagiert und das Trainerteam um Lars Berger und Ronny Pohle entlassen. Das Duo teilte die Entscheidung der Verantwortlichen, die bereits vor dem... Paukenschlag in der Fußball-Mittelsachsenklasse: Trotz zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien haben die Verantwortlichen des BSC Motor Rochlitz auf die dennoch schwache Hinrunde ihrer Fußballer reagiert und das Trainerteam um Lars Berger und Ronny Pohle entlassen. Das Duo teilte die Entscheidung der Verantwortlichen, die bereits vor dem...