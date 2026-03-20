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Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bildeten nur für wenige Monate ein Trainergespann beim BSC Motor Rochlitz.
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bildeten nur für wenige Monate ein Trainergespann beim BSC Motor Rochlitz. Foto: Robin Seidler/Archiv
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bildeten nur für wenige Monate ein Trainergespann beim BSC Motor Rochlitz.
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bildeten nur für wenige Monate ein Trainergespann beim BSC Motor Rochlitz. Foto: Robin Seidler/Archiv
Rochlitz
Rochlitzer Fußballer tauschen erneut den Trainer aus
Von Robin Seidler
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Einen Spieltag vor der Winterpause wurde Martin Kreher beim BSC vorgestellt. Nun, kurz vor dem Start in die Rückrunde, gehen Coach und Verein nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege.

Kaum war er da, ist er wieder weg von der Rochlitzer Trainerbank – und das jeweils zu ungewöhnlichen Zeitpunkten: Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Mittelsachsenklasse ist Martin Kreher nicht mehr der Fußballtrainer des BSC Motor Rochlitz (7. Platz/12 Punkte). Der 66-jährige Rechtsanwalt mit Kanzlein in Berlin und Mittweida hatte...
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