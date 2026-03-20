Rochlitzer Fußballer tauschen erneut den Trainer aus

Einen Spieltag vor der Winterpause wurde Martin Kreher beim BSC vorgestellt. Nun, kurz vor dem Start in die Rückrunde, gehen Coach und Verein nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege.

Kaum war er da, ist er wieder weg von der Rochlitzer Trainerbank – und das jeweils zu ungewöhnlichen Zeitpunkten: Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Mittelsachsenklasse ist Martin Kreher nicht mehr der Fußballtrainer des BSC Motor Rochlitz (7. Platz/12 Punkte). Der 66-jährige Rechtsanwalt mit Kanzlein in Berlin und Mittweida hatte... Kaum war er da, ist er wieder weg von der Rochlitzer Trainerbank – und das jeweils zu ungewöhnlichen Zeitpunkten: Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Mittelsachsenklasse ist Martin Kreher nicht mehr der Fußballtrainer des BSC Motor Rochlitz (7. Platz/12 Punkte). Der 66-jährige Rechtsanwalt mit Kanzlein in Berlin und Mittweida hatte...