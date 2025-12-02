Eine Trauerfeier wollte er nicht: Bekannter Kegler Werner Hofmann mit 74 Jahren gestorben

Der Geithainer war mehr als nur ein Kegler. Er engagierte sich in Vereinen von Chemnitz bis Leipzig. Weggefährten sprechen von einem großen Verlust für den Kegelsport. Nun ist ein Gedenkturnier geplant.

Die sächsische Keglergemeinde hat einen wichtigen und jahrzehntelangen Mitstreiter verloren. Werner Hofmann aus Geithain verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 74 Jahren. Der engagierte Sportfreund, der früher unter anderem im Druckzentrum der „Freien Presse" gearbeitet hat, war bereits zu DDR-Zeiten im Kegeln aktiv – damals vor allem in...