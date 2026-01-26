Eismeister „Blecki“ springt ein: Spielertausch macht Freibergs Eishockeyderby zum Schlosskrimi

Überraschend knapp haben die „EHF Pirates“ das 14. Duell um die inoffizielle Freiberger Meisterschaft gegen das „Brutal Gartenteam“ gewonnen. Allerdings musste der Eishobel in andere Hände gegeben werden.

Die große Überraschung ist auf der beschaulichen Eisfläche von Schloss Freudenstein ausgeblieben. Die „EHF Pirates" haben auch das 14. Aufeinandertreffen um die inoffizielle Freiberger Eishockeymeisterschaft vor etwa 150 Zuschauern für sich entschieden. Selbst Spielerwechsel zwischen beiden Teams kurz vor dem Anpfiff konnten daran nichts...