Entscheidung in der Schlussminute: Jürgen Müller (rotes Trikot) von den EHF Pirates machte mit seinem Treffer alles klar.
Entscheidung in der Schlussminute: Jürgen Müller (rotes Trikot) von den EHF Pirates machte mit seinem Treffer alles klar. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Eismeister „Blecki“ springt ein: Spielertausch macht Freibergs Eishockeyderby zum Schlosskrimi
Redakteur
Von Kai Dittrich
Überraschend knapp haben die „EHF Pirates“ das 14. Duell um die inoffizielle Freiberger Meisterschaft gegen das „Brutal Gartenteam“ gewonnen. Allerdings musste der Eishobel in andere Hände gegeben werden.

Die große Überraschung ist auf der beschaulichen Eisfläche von Schloss Freudenstein ausgeblieben. Die „EHF Pirates“ haben auch das 14. Aufeinandertreffen um die inoffizielle Freiberger Eishockeymeisterschaft vor etwa 150 Zuschauern für sich entschieden. Selbst Spielerwechsel zwischen beiden Teams kurz vor dem Anpfiff konnten daran nichts...
