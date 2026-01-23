Eishockey-Kult-Derby im Schloss Freudenstein: Kann das Freiberger Gartenteam diesmal den Fluch brechen?

Die „EHF Pirates“ haben die inoffizielle Eishockey-Stadtmeisterschaft gegen das „Brutal Gartenteam“ jahrelang dominiert. Einige Ausfälle und eine taktische Umstellung könnten das Blatt nun wenden.

Obwohl die Sportart Eishockey in Mittelsachsen im offiziellen Ligabetrieb keine Rolle spielt, zieht die inoffizielle Freiberger Eishockey-Stadtmeisterschaft zwischen den „EHF Pirates“ und dem „Brutal Gartenteam“ jedes Jahr viele Zuschauer an die Bande. Bereits zum 14. Mal treffen beide Freizeitmannschaften am Samstag, ab 20 Uhr, auf der... Obwohl die Sportart Eishockey in Mittelsachsen im offiziellen Ligabetrieb keine Rolle spielt, zieht die inoffizielle Freiberger Eishockey-Stadtmeisterschaft zwischen den „EHF Pirates“ und dem „Brutal Gartenteam“ jedes Jahr viele Zuschauer an die Bande. Bereits zum 14. Mal treffen beide Freizeitmannschaften am Samstag, ab 20 Uhr, auf der...