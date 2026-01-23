MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im vergangenen Jahr siegten die Piraten (rote Trikots) vor knapp 200 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch mit 14:5.
Im vergangenen Jahr siegten die Piraten (rote Trikots) vor knapp 200 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch mit 14:5. Bild: Tim Fischer/Archiv
Im vergangenen Jahr siegten die Piraten (rote Trikots) vor knapp 200 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch mit 14:5.
Im vergangenen Jahr siegten die Piraten (rote Trikots) vor knapp 200 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch mit 14:5. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Eishockey-Kult-Derby im Schloss Freudenstein: Kann das Freiberger Gartenteam diesmal den Fluch brechen?
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „EHF Pirates“ haben die inoffizielle Eishockey-Stadtmeisterschaft gegen das „Brutal Gartenteam“ jahrelang dominiert. Einige Ausfälle und eine taktische Umstellung könnten das Blatt nun wenden.

Obwohl die Sportart Eishockey in Mittelsachsen im offiziellen Ligabetrieb keine Rolle spielt, zieht die inoffizielle Freiberger Eishockey-Stadtmeisterschaft zwischen den „EHF Pirates“ und dem „Brutal Gartenteam“ jedes Jahr viele Zuschauer an die Bande. Bereits zum 14. Mal treffen beide Freizeitmannschaften am Samstag, ab 20 Uhr, auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
04.11.2025
1 min.
Eislaufsaison im Freiberger Schloss: Aufbau von Eisbahn und Festzelt in vollem Gange
Der Unterbau der Eisbahn steht bereits, auch das Festzelt wächst. Am 15. November soll die Eröffnung sein.
Steffen Jankowski
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
19:30 Uhr
4 min.
Schnelle Hilfe nach überraschendem K.o.: Warum das Freiberger Boxen kurzzeitig ausgezählt wurde
Können endlich wieder lachen: Beim Neujahrsempfang des BSC wurde die Freiberger Boxriege um Gerd Mecke (l.) offiziell in die Vereinsfamilie aufgenommen.
Nachdem die Abteilung beim SV Pama aufgelöst wurde, schien der Boxsport in Freiberg nach über 70 Jahren am Boden zu liegen. Doch einige Sportfreunde sorgten dafür, dass die Ringglocke wieder ertönt.
Kai Dittrich
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
Mehr Artikel