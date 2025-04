Emotionales Pokalmatch: Ex-HSG-Coach trifft auf seine alte Liebe

Handballromantik pur: Alexander Matschos kämpft mit dem BSV Limbach-Oberfrohna gegen seinen Herzensverein HSG Freiberg um den Einzug ins Pokalfinale. Wie geht der Routinier mit der Situation um?

Es passiert sicher nicht so oft, dass man seine alte Liebe im späteren Leben wiedertrifft. Alexander Matschos passiert das innerhalb weniger Wochen gleich zweimal – zumindest was seine sportliche Liebe betrifft. Denn der 44-jährige Handballer aus Freiberg, der seit Sommer 2024 beim BSV Limbach-Oberfrohna spielt, steht am Wochenende erneut...