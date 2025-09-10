Eppendorfer hört beim Kreissportbund auf: „Dieser Schritt fällt schon schwer“

Flöha
Fredi Nagel gehört seit mehr als 25 Jahren zum Team des Kreissportbundes Mittelsachsen. Doch bevor der Funktionär in den Ruhestand geht, hat er am Freitag noch einen Termin beim Bundespräsidenten.
Fredi Nagel hat sein Leben dem Sport gewidmet. Über Jahrzehnte hinterließ er in Eppendorf seine Spuren, dann bot ihn der Kreissportbund (KSB) die Möglichkeit, sich einzubringen. Der 79-Jährige ist dabei nicht in den Ergebnislisten großer Meisterschaften zu finden. Vielmehr hat er als Funktionär große Spuren hinterlassen. Jetzt will er einen...
