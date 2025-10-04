Sportliche Kids verabschieden KSB-Urgestein in den Ruhestand

Mehr als 1300 Kinder haben in den vergangenen Wochen am Kita-Team-Cup des Kreissportbundes Mittelsachsen teilgenommen. Eine Freiberger Kindertagesstätte landete auf dem Siegertreppchen.

8 Wettbewerbstage in verschiedenen Städten des Landkreises, 91 Kindertagesstätten und insgesamt 1373 teilnehmende Kinder: Das Format des Kita-Team-Cups des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen wächst weiter und sorgt landkreisweit für Begeisterung. Mit einer großen Abschlussveranstaltung in der Jörg-Dathe-Sporthalle Döbeln endete kürzlich...