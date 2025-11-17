Erfolgreiche Premiere: Fast 300 Aktive bei Cross-Landesmeisterschaften rund um den Mittelpunkt Sachsens am Start

Bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf, die der TVL Freiberg in Naundorf ausrichtete, hat alles gepasst: Resonanz, Ablauf, Strecke und sogar das Wetter. Die Gesamtsieger kamen aus Dresden und Leipzig.

Die Erwartungen der Gastgeber sind am Ende sogar übertroffen worden. Knapp 300 Aktive gingen am Sonnabend bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf an den Start, die der TVL Freiberg erstmals in Naundorf ausrichtete. Es sei eine absolut gelungene Premiere gewesen, freute sich Sylvio Christ, Wettkampfleiter und Geschäftsführer des TVL. „Wir... Die Erwartungen der Gastgeber sind am Ende sogar übertroffen worden. Knapp 300 Aktive gingen am Sonnabend bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf an den Start, die der TVL Freiberg erstmals in Naundorf ausrichtete. Es sei eine absolut gelungene Premiere gewesen, freute sich Sylvio Christ, Wettkampfleiter und Geschäftsführer des TVL. „Wir...