Erst Abschiedsspiel, nun Neuanfang in Dresden: Frankenberger Spielmacher sagt Barkas auf Wiedersehen

Felix Ebert hat über viele Jahre im Mittelfeld von Barkas Frankenberg die Fäden gezogen. Auch wegen einer langwierigen Verletzung zog der 30-Jährige gegen Rapid Chemnitz jetzt das blau-weiße Trikot zum letzten Mal über.

Eigentlich sollte Felix Ebert bei der vorletzten Heimpartie von Barkas Frankenberg gegen Rapid Chemnitz in der Sachsenklasse erst in der 75. Spielminute den Kunstrasen auf dem Sportplatz im Hammertal betreten: „Ich hatte in der Trainingswoche keine Schmerzen. Da der Fuß gut reagiert hat, haben wir uns auf eine komplette Halbzeit geeinigt“,...