Fast 300 Teilnehmer beim 65. Bräunsdorfer Wasserturmlauf

Freiberg
Beim traditionsreichen Crosslauf des SV Einheit Bräunsdorf haben die Vorjahressieger ihre Titel nicht verteidigen können. Besonders begehrt waren diesmal die Wasserstationen.
Bei heißen Temperaturen ist der Crosslauf „Rund um den Wasserturm“ des SV Einheit Bräunsdorf mit 297 Teilnehmern in seiner 65. Auflage über die Bühne gegangen. Dabei konnten die Vorjahressieger Robert Walther vom TSV Flöha und Corinna Ramm (Flöha) ihre Titel nicht verteidigen. Während Walther bei den Herren Clemens Degenhardt...
