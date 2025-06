Fast alle Trophäen schon vergeben: In zwei mittelsächsischen Ligen wird der Fußballmeister noch gesucht

Bei den Meisterschaften im Kreisfußball sind weitere Titelträger dazugekommen. Einige Entscheidungen gehen aber erst am letzten Spieltag über die Bühne.

Neben dem SV Fortschritt Lunzenau in der Mittelsachsenliga konnten weitere mittelsächsische Mannschaften schon vorzeitig die Meisterschaft feiern – in zwei Ligen wird das Titelrennen aber erst am letzten Spieltag entschieden. Während in der Staffel 1 der Mittelsachsenklasse Wacker Auerswalde schon als Aufsteiger in die Mittelsachsenliga...