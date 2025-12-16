Fernziel: Para-Sportler der TSG Oederan peilt die Special Olympics in Chile an

Para-Leichtathlet Johannes Hohl hat auch 2026 hochkarätige Wettkämpfe geplant. In Saarbrücken will er das Ticket für die World Games 2027 in Südamerika lösen. Welche Förderung der Sprinter bekommt, steht aktuell noch in den Sternen.

Seit der jüngsten Bundestagswahl hat Deutschland nicht nur einen neuen Kanzler, sondern auch neue Zuständigkeiten. Das musste im Sommer auch Para-Leichtathlet Johannes Hohl von der TSG Oederan feststellen, als er nicht für die Para-WM im indischen Neu-Delhi nominiert wurde. Zuvor stellte sein Vater Thomas Schulz – der gleichzeitig als... Seit der jüngsten Bundestagswahl hat Deutschland nicht nur einen neuen Kanzler, sondern auch neue Zuständigkeiten. Das musste im Sommer auch Para-Leichtathlet Johannes Hohl von der TSG Oederan feststellen, als er nicht für die Para-WM im indischen Neu-Delhi nominiert wurde. Zuvor stellte sein Vater Thomas Schulz – der gleichzeitig als...