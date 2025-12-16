MENÜ
Bei der Para-EM in Finnland war Johannes Hohl von der TSG Oederan einziger deutscher Starter. Die Kosten musste er selbst tragen.
Bei der Para-EM in Finnland war Johannes Hohl von der TSG Oederan einziger deutscher Starter. Die Kosten musste er selbst tragen. Bild: Uwe Bellmann/Verein
Bei der Para-EM in Finnland war Johannes Hohl von der TSG Oederan einziger deutscher Starter. Die Kosten musste er selbst tragen.
Bei der Para-EM in Finnland war Johannes Hohl von der TSG Oederan einziger deutscher Starter. Die Kosten musste er selbst tragen. Bild: Uwe Bellmann/Verein
Flöha
Fernziel: Para-Sportler der TSG Oederan peilt die Special Olympics in Chile an
Von Christian Kluge
Para-Leichtathlet Johannes Hohl hat auch 2026 hochkarätige Wettkämpfe geplant. In Saarbrücken will er das Ticket für die World Games 2027 in Südamerika lösen. Welche Förderung der Sprinter bekommt, steht aktuell noch in den Sternen.

Seit der jüngsten Bundestagswahl hat Deutschland nicht nur einen neuen Kanzler, sondern auch neue Zuständigkeiten. Das musste im Sommer auch Para-Leichtathlet Johannes Hohl von der TSG Oederan feststellen, als er nicht für die Para-WM im indischen Neu-Delhi nominiert wurde. Zuvor stellte sein Vater Thomas Schulz – der gleichzeitig als...
