Finals in Dresden, Volleyball in Milkau und Turmbesteigung in Geringswalde: Junge Japaner staunen über die Vielfalt Sachsens

Rochlitz
Beim deutsch-japanischen Simultanaustausch sind in den vergangenen Tagen junge Sportler aus Fernost zu Gast in der Region gewesen. Dabei sammelte auch das KSB-Maskottchen internationale Erfahrungen.
Auf den letzten Metern ist nur noch leises Schnaufen zu hören. Die Gespräche sind verstummt. Es geht rauf zur Aussichtsplattform des Rathauses in Geringswalde. Oben angekommen, werden die Teilnehmer des deutsch-japanischen Simultanaustauschs am Montag mit einem imposanten Blick über die Stadt belohnt. Bis auf einen, der sich an die Turmwand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.