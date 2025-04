Finden die Hennersdorfer Volleyballer wieder in die Spur?

Kann der Bezirksliga-Spitzenreiter nach zuletzt zwei Auswärtspleiten daheim zurückschlagen? Zu Gast sind immerhin zwei Teams aus der Verfolgergruppe.

Bei den Bezirksliga-Volleyballern des Hennersdorfer SV steht am Sonnabend das erste Heimturnier der Rückrunde auf dem Plan. Am Samstag erwartet der Spitzenreiter (24 Punkte) mit dem VSV Oelsnitz II (3./21) und der WSG Oberreichenbach (5./18) ab 14 Uhr zwei Teams aus der Verfolgergruppe in der Augustusburger Gymnasialhalle. Die große Frage lautet...