Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fußballer Tim Meyer aus Flöha wurde beim Chemnitzer FC und RB Leipzig ausgebildet und kickt nun für den FSV Luckenwalde in der Regionalliga.
Fußballer Tim Meyer aus Flöha wurde beim Chemnitzer FC und RB Leipzig ausgebildet und kickt nun für den FSV Luckenwalde in der Regionalliga. Bild: Knut Berger
Fußballer Tim Meyer aus Flöha wurde beim Chemnitzer FC und RB Leipzig ausgebildet und kickt nun für den FSV Luckenwalde in der Regionalliga.
Fußballer Tim Meyer aus Flöha wurde beim Chemnitzer FC und RB Leipzig ausgebildet und kickt nun für den FSV Luckenwalde in der Regionalliga. Bild: Knut Berger
Flöha
Flöhaer Kicker jubelt nach Sieg gegen den Chemnitzer FC
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tim Meyer hat seine Fußball-Laufbahn im Auenstadion Flöha begonnen. Nach Ausbildungszeiten in den Nachwuchsleistungszentren des CFC und RB Leipzig spielt er seit dieser Saison beim Regionalligisten FSV Luckenwalde.

Als der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost sein jüngstes Auswärtsspiel beim FSV Luckenwalde 1:2 (1:1) verlor, jubelte im Werner-Seelenbinder-Stadion ein Flöhaer unüberhörbar. Denn Tim Meyer, der in der Großen Kreisstadt aufgewachsen ist, gehört seit dieser Saison zum Team aus Brandenburg, dass gegen die Himmelblauen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.08.2025
3 min.
Chemnitzer FC kassiert erstmals Niederlage in Luckenwalde
CFC-Kicker Johannes Pistol (l.) setzt sich hier gegen Luckenwalder Len Neumann (r.) durch. Später gab der Chemnitzer Neuzugang die Vorlage zum 1:1 Foto: Marcus Hengst
Im ersten Auswärtsspiel der Saison hat der CFC in der Fußball-Regionalliga Nordost die Punkte abgegeben. Vor rund 1000 Zuschauern stand am Ende eine 1:2-Niederlage auf der Anzeigetafel.
Knut Berger
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
31.07.2025
2 min.
Auswärtsspiel in Luckenwalde: So will sich der Chemnitzer FC in einen Lauf spielen
Vor dem Auswärtsspiel des Chemnitzer FC beim FSV Luckenwalde informierte Chefcoach Benjamin Duda über den aktuellen Stand.
Der Chemnitzer FC muss in der Fußball-Regionalliga am Samstag in Luckenwalde bestehen. Für Cheftrainer Duda ist es eine besondere Rückkehr.
Knut Berger
Mehr Artikel