Flöhaer Kicker jubelt nach Sieg gegen den Chemnitzer FC

Tim Meyer hat seine Fußball-Laufbahn im Auenstadion Flöha begonnen. Nach Ausbildungszeiten in den Nachwuchsleistungszentren des CFC und RB Leipzig spielt er seit dieser Saison beim Regionalligisten FSV Luckenwalde.

Als der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost sein jüngstes Auswärtsspiel beim FSV Luckenwalde 1:2 (1:1) verlor, jubelte im Werner-Seelenbinder-Stadion ein Flöhaer unüberhörbar. Denn Tim Meyer, der in der Großen Kreisstadt aufgewachsen ist, gehört seit dieser Saison zum Team aus Brandenburg, dass gegen die Himmelblauen den...