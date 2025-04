Flöhaer Motorsportler befahren neue Wege

Beim Motorsportclub Flöha hat es nicht nur in der Vereinsführung Veränderungen gegeben. Auch beim Trainingsauftakt erlebten die Aktiven jetzt eine Premiere.

Bei der Vorbereitung auf die neue Saison haben etwa 30 Mitglieder des Motorsportclubs Flöha buchstäblich neue Wege befahren. Statt die ersten scharfen Übungsrunden in heimischen Regionen zu absolvieren, waren sie auf dem Areal „Altes Tanklager“ in der Nähe von Schwepnitz in der Königsbrücker Heide unterwegs. Diese örtliche Veränderung...