Flöhaer Turnriege nutzt den Heimvorteil

Flöha
Bei den Turnkreisspielen haben die Talente des TSV Flöha ein Dutzend Goldmedaillen gewonnen.
Die Turner des TSV Flöha haben bei den Turnkreisspielen den Heimvorteil mit zwölf Goldmedaillen genutzt. Im Pflichtteil der Altersklasse 8/9 kamen die Flöhaer Sportler hinter dem TV Freiberg auf Platz 2, vor dem SV Niederwiesa und dem TSV Gablenz. Dazu gab es Bronze in der Mannschaftswertung in der AK 10/11. Einzeltitel erturnten sich Luise und...
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