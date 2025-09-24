Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert.
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert. Bild: Michaela Gutsfeld/privat
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert.
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert. Bild: Michaela Gutsfeld/privat
Freiberg
Football-Fieber in Freiberg: 18 Mannschaften kämpfen auf dem Platz der Einheit um den Titel
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberg Specters empfangen zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag-Football Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Veranstalter erwartet ein „großartiges Spektakel“.

Am Samstag wird der Platz der Einheit in Freiberg zum dritten Mal zum Austragungsort der Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag Football der Altersklasse U 16. Ab 10 Uhr kämpfen 18 Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt um den Titel. Gastgeber sind die Freiberg Specters, die Jugendmannschaft im Flag-Football des BSC Freiberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
09.09.2025
2 min.
Ein Urgestein der Freiberger Footballer sagt Servus
Für die Freiberger Footballer, hier beim ersten Heimspiel im Mai, geht die Saison am Sonntag schon wieder zu Ende.
Das letzte Saisonspiel der Phantoms in der Verbandsliga gegen Spitzenreiter Suhl ist für einen Trainer der Freiberger auch ein Abschied. Zudem soll es am Sonntag eine Schweigeminute geben.
Christian Kluge
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
24.09.2025
3 min.
American Football: Chemnitz Crusaders kehren nach 16 Jahren in die 3. Liga zurück
Die Chemnitz Crusaders können die Sektkorken knallen lassen. Als ungeschlagener Meister der Mitteldeutschen Oberliga steigen sie in die Regionalliga auf.
Der ungeschlagene Meister der Mitteldeutschen Oberliga muss keine Relegationsspiele bestreiten, weil der Gegner zurückgezogen hat. Der Aufstieg ist das perfekte Ergebnis eines Drei-Jahres-Planes.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel