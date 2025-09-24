Football-Fieber in Freiberg: 18 Mannschaften kämpfen auf dem Platz der Einheit um den Titel

Freiberg
Die Freiberg Specters empfangen zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag-Football Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Veranstalter erwartet ein „großartiges Spektakel“.
Am Samstag wird der Platz der Einheit in Freiberg zum dritten Mal zum Austragungsort der Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag Football der Altersklasse U 16. Ab 10 Uhr kämpfen 18 Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt um den Titel. Gastgeber sind die Freiberg Specters, die Jugendmannschaft im Flag-Football des BSC Freiberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.