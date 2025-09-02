Frankenberger Torwart bringt Mittweidaer Fußballer zur Verzweiflung

In der Sachsenklasse haben sich die A-Junioren-Teams von Barkas Frankenberg und Germania Mittweida 1:1 getrennt – vor allem, weil Pascal Funke einen tollen Tag erwischt hatte.

Bereits am 2. Spieltag hat es in der Nachwuchs-Sachsenklasse das erste Derby in der Region gegeben. Die A-Junioren des SV Barkas Frankenberg und des SV Germania Mittweida trennten sich im Frankenberger Hammertal 1:1. In einer kampfbetonten Partie hatten zunächst die Gäste nach 20 Minuten die große Chance, per Foulstrafstoß in Führung zu...