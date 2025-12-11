MENÜ
Ab Sonnabend gehen die jungen Kicker des BSC Freiberg wieder bei ihren traditionellen Hallenturnieren auf Torjagd.
Ab Sonnabend gehen die jungen Kicker des BSC Freiberg wieder bei ihren traditionellen Hallenturnieren auf Torjagd. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Freiberg im Fußballfieber: 1000 junge Kicker gehen auf die Jagd nach den Silberstadtpokalen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Mit den Altersklassen U 17 und U 10 werden die traditionellen Nachwuchsturniere des BSC Freiberg eröffnet. 11 Veranstaltungen mit 126 Teams aus 10 Bundesländern sind geplant – mit jeder Menge bekannter Clubs aus dem Osten.

Sebastian May wird am Wochenende fast rund um die Uhr auf Achse sein. Mit den Turnieren der Altersklassen U 17 und U 10 wird in diesem Jahr die attraktive Hallenturnier-Serie um die Silberstadtpokale des BSC Freiberg eröffnet. „18 bis 20 Stunden in der Halle werden schon zusammengekommen“, schätzt der Vereinskoordinator des BSC. 20...
Mehr Artikel