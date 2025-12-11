Freiberg im Fußballfieber: 1000 junge Kicker gehen auf die Jagd nach den Silberstadtpokalen

Mit den Altersklassen U 17 und U 10 werden die traditionellen Nachwuchsturniere des BSC Freiberg eröffnet. 11 Veranstaltungen mit 126 Teams aus 10 Bundesländern sind geplant – mit jeder Menge bekannter Clubs aus dem Osten.

Sebastian May wird am Wochenende fast rund um die Uhr auf Achse sein. Mit den Turnieren der Altersklassen U 17 und U 10 wird in diesem Jahr die attraktive Hallenturnier-Serie um die Silberstadtpokale des BSC Freiberg eröffnet. „18 bis 20 Stunden in der Halle werden schon zusammengekommen", schätzt der Vereinskoordinator des BSC.