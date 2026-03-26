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Janne Nobst ist nicht nur Leichtathlet beim TVL Freiberg, sondern auch Schwimmer beim SSV Freiberg.
Janne Nobst ist nicht nur Leichtathlet beim TVL Freiberg, sondern auch Schwimmer beim SSV Freiberg. Foto: Marcel Schlenkrich
Janne Nobst fühlt sich vor allem auf den kurzen Schwimmdistanzen zu Hause.
Janne Nobst fühlt sich vor allem auf den kurzen Schwimmdistanzen zu Hause. Foto: SSV Freiberg/Verein
Beim heimischen Silbererz-Meeting 2025 gingen Janne Nobst (l.) und sein Vater Raymond beide an den Start.
Beim heimischen Silbererz-Meeting 2025 gingen Janne Nobst (l.) und sein Vater Raymond beide an den Start. Foto: Celine Mende/Archiv
Janne Nobst ist nicht nur Leichtathlet beim TVL Freiberg, sondern auch Schwimmer beim SSV Freiberg.
Janne Nobst ist nicht nur Leichtathlet beim TVL Freiberg, sondern auch Schwimmer beim SSV Freiberg. Foto: Marcel Schlenkrich
Janne Nobst fühlt sich vor allem auf den kurzen Schwimmdistanzen zu Hause.
Janne Nobst fühlt sich vor allem auf den kurzen Schwimmdistanzen zu Hause. Foto: SSV Freiberg/Verein
Beim heimischen Silbererz-Meeting 2025 gingen Janne Nobst (l.) und sein Vater Raymond beide an den Start.
Beim heimischen Silbererz-Meeting 2025 gingen Janne Nobst (l.) und sein Vater Raymond beide an den Start. Foto: Celine Mende/Archiv
Freiberg
Freiberger Bewegungstalent will sich nicht festlegen: „Ich habe Bock auf beides“
Redakteur
Von Kai Dittrich
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Janne Nobst springt nicht nur für den SSV Freiberg in die Schwimmbecken, sondern auch für den TVL Freiberg in die Höhe. In den kommenden Wochen geht es aber wohl öfter ins Wasser.

Wenn andere Teenager nach der Schule ihre Beine hochlegen und die Konsole einschalten, beginnt für Janne Nobst die „zweite Schicht“. Dann packt er seine Trainingstasche und vergewissert sich besser zweimal, ob er vor allem die richtigen Sachen mit dabei hat. Denn in der Brust des 15-Jährigen schlagen mit dem Schwimmen und der Leichtathletik...
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