Freiberger Bewegungstalent will sich nicht festlegen: „Ich habe Bock auf beides“

Janne Nobst springt nicht nur für den SSV Freiberg in die Schwimmbecken, sondern auch für den TVL Freiberg in die Höhe. In den kommenden Wochen geht es aber wohl öfter ins Wasser.

Wenn andere Teenager nach der Schule ihre Beine hochlegen und die Konsole einschalten, beginnt für Janne Nobst die „zweite Schicht“. Dann packt er seine Trainingstasche und vergewissert sich besser zweimal, ob er vor allem die richtigen Sachen mit dabei hat. Denn in der Brust des 15-Jährigen schlagen mit dem Schwimmen und der Leichtathletik... Wenn andere Teenager nach der Schule ihre Beine hochlegen und die Konsole einschalten, beginnt für Janne Nobst die „zweite Schicht“. Dann packt er seine Trainingstasche und vergewissert sich besser zweimal, ob er vor allem die richtigen Sachen mit dabei hat. Denn in der Brust des 15-Jährigen schlagen mit dem Schwimmen und der Leichtathletik...