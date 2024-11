Freiberger Handballer bleiben trotz vieler Fehler weiter ungeschlagen

Die Oberliga-Männer der HSG haben mit 33:28 gegen den Zwickau HC Grubenlampe gewonnen. Wirklich zufrieden war der Coach der Dachse aber nicht.

Die Handballer der HSG Freiberg haben den 10. Sieg in Serie in der Oberliga eingefahren und 33:28 gegen den ZHC Grubenlampe gewonnen. So richtig überzeugend war der Auftritt im Duell gegen die Westsachsen allerdings nicht, zumindest wenn es nach Friedrich Zenk geht. Der Chefcoach hatte vor der Partie die Wochen der Wahrheit eingeläutet. Nach dem...