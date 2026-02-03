Freiberger Hockey-Mädchen bieten Favoriten Paroli und bekommen das Lob einer Olympiasiegerin

Die weibliche U 14 des FHTC beendete die Ostdeutsche Meisterschaft auf Platz 6. Doch das fühlte sich nicht nur für das Team selbst, sondern auch für die über 200 Zuschauer auf den Rängen anders an.

Herbert Seifert, der Trainer der Freiberger Hockey-Talente, musste das Abschneiden seiner Schützlinge bei der Ostdeutschen U-14-Meisterschaft (ODM) vor heimischer Kulisse nach Turnierende etwas relativieren. „Mit etwas mehr Glück beenden wir den Wettbewerb auf Rang 5“, ordnete er die Platzierung ein. „Im Turnierverlauf zeigte unsere... Herbert Seifert, der Trainer der Freiberger Hockey-Talente, musste das Abschneiden seiner Schützlinge bei der Ostdeutschen U-14-Meisterschaft (ODM) vor heimischer Kulisse nach Turnierende etwas relativieren. „Mit etwas mehr Glück beenden wir den Wettbewerb auf Rang 5“, ordnete er die Platzierung ein. „Im Turnierverlauf zeigte unsere...