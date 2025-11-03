Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zweimal auf EM-Platz 13 gelandet: Ingo Wolf vom Freiberger PSV.
Zweimal auf EM-Platz 13 gelandet: Ingo Wolf vom Freiberger PSV.
Freiberger Leichtathlet nach EM-Start: 13 als neue Glückszahl
Von Steffen Bauer
Ingo Wolf vom Freiberger PSV hat bei der Europameisterschaft der Masters auf Madeira sowohl im Weitsprung als auch im Dreisprung solide Leistungen geboten. Richtiges EM-Gefühl kam trotzdem nicht auf.

Was für viele als Unglückszahl gilt, hat für Ingo Wolf jetzt eine ganz andere Bedeutung: „13 ist meine neue Glückszahl“, sagte der Leichtathlet des Freiberger PSV und schmunzelte. Denn bei den Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten, die auf Madeira stattfanden, ging der 56-Jährige in der Altersklasse M 55 im Weitsprung und...
