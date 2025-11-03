Freiberger Leichtathlet nach EM-Start: 13 als neue Glückszahl

Freiberg
Ingo Wolf vom Freiberger PSV hat bei der Europameisterschaft der Masters auf Madeira sowohl im Weitsprung als auch im Dreisprung solide Leistungen geboten. Richtiges EM-Gefühl kam trotzdem nicht auf.
Was für viele als Unglückszahl gilt, hat für Ingo Wolf jetzt eine ganz andere Bedeutung: „13 ist meine neue Glückszahl“, sagte der Leichtathlet des Freiberger PSV und schmunzelte. Denn bei den Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten, die auf Madeira stattfanden, ging der 56-Jährige in der Altersklasse M 55 im Weitsprung und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.