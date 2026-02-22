Sprinter aus Mittelsachsen kehren zuversichtlich von der Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaft zurück

Mittweida
Leichtathlet Jakob Thümer von der TSG Oederan hat es mit einem neuen Trainer erstmals ins Halbfinale in der Halle geschafft. Johanna Grämer vom Freiberger PSV freut sich auf beschwerdefreie Wettkämpfe.
Eine Medaille war für das mittelsächsische Sprint-Trio bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften ohnehin nicht das Ziel gewesen. Und am Ende lagen Johanna Grämer (Freiberger PSV), Jakob Thümer (TSG Oederan) und Pepe Schenk (TSV Fortschritt Mittweida) mit ihren Einschätzungen auch richtig. Zufrieden ist Jakob Thümer dennoch aus...
