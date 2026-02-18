MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pepe Schenk (TSV Fortschritt Mittweida) und Johanna Grämer (Freiberger PSV) werden beide in Sindelfingen über die 60 Meter an den Start gehen.
Pepe Schenk (TSV Fortschritt Mittweida) und Johanna Grämer (Freiberger PSV) werden beide in Sindelfingen über die 60 Meter an den Start gehen. Bild: Tom Schirmeister
Pepe Schenk (TSV Fortschritt Mittweida) und Johanna Grämer (Freiberger PSV) werden beide in Sindelfingen über die 60 Meter an den Start gehen.
Pepe Schenk (TSV Fortschritt Mittweida) und Johanna Grämer (Freiberger PSV) werden beide in Sindelfingen über die 60 Meter an den Start gehen. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Leichtathletik: Sprinter aus Mittelsachsen fahren zur Jugend-DM
Von Robin Seidler, Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Johanna Grämer, Pepe Schenk und Jakob Thümer starten drei Leichtathleten aus der Region bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Dabei liebäugelt einer sogar mit einem Podiumsplatz.

Vor seinem letzten Auftritt bei einer deutschen Jugend-Hallenmeisterschaft in der Leichtathletik ging es für Pepe Schenk vom TSV Fortschritt Mittweida in der ersten Ferienwoche richtig weit weg. „Ich habe die erste Ferienwoche in Dubai verbracht. Das tat nach den Vorprüfungen richtig gut“, sagt der 18-jährige Sprinter. Am Wochenende geht es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
2 min.
Sternstunde für Oederaner Sprinter
Lief deutschen Para-Rekord über 200 Meter: Johannes Hohl von der TSG Oederan.
Beim Hallensportfest des LAC Chemnitz sorgen Para-Leichtathlet Johannes Hohl und sein TSG-Vereinskollege Jakob Thümer für Paukenschläge. Dabei ist die Oederaner Trainingsgruppe von Coach Uwe Bellmann durch eine Grippewelle arg dezimiert an den Start gegangen.
Christian Kluge
21:06 Uhr
2 min.
Sheriff: Acht Skifahrer nach Lawine in Kalifornien tot
Acht zuvor vermisste Skifahrer sind nach dem Lawinenabgang tot gefunden worden - hieß es von den örtlichen Behörden.
In einem Skigebiet in Kalifornien kommt es zum Lawinensturz, eine 15-köpfige Gruppe von Skifahrern befindet sich in dem Gebiet. Nach langer Suche werden die Befürchtungen zur traurigen Gewissheit.
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
Thüringer HC verliert Spitzenspiel deutlich
Trainer Herbert Müller sah eine klare Niederlage der Handballerinnen des Thüringer HC im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund.
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen können Tabellenführer Borussia Dortmund nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten. Nach dem Wechsel brechen in der Defensive alle Dämme.
02.02.2026
3 min.
Mittweidaer Leichtathletik-Trio trotzt den Herausforderungen
Felipe Schiwek, Isa Ulbricht und Fabian Röder waren beim Kugelstoßmeeting dabei.
Beim 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting waren auch drei Sportler aus Mittweida dabei. Am Tag zuvor überzeugten viele mittelsächsische Leichtathleten bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Halle.
Robin Seidler
Mehr Artikel