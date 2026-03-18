Freibergs Olympia-Teilnehmer und sein neues Leben

Vom olympischen Finale in den Stadtwald: Marvin Schlegel, der mehrfache Deutsche Meister, spricht über sein Karriereende, seine Hochzeit und die wertvollen Tipps, die er Talenten mit auf den Weg gibt.

Marvin Schlegel ist nach Frankenberg, seinen Geburtsort, zurückgekehrt: Der mehrfache Deutsche Meister über 400 Meter und Olympiateilnehmer 2021 in Tokio hat im ehemaligen Bahnhofsgebäude, dem jetzigen Haus der Vereine, einen Vortrag unter dem Motto „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ gehalten. Im Kern ging es dabei um die mentale... Marvin Schlegel ist nach Frankenberg, seinen Geburtsort, zurückgekehrt: Der mehrfache Deutsche Meister über 400 Meter und Olympiateilnehmer 2021 in Tokio hat im ehemaligen Bahnhofsgebäude, dem jetzigen Haus der Vereine, einen Vortrag unter dem Motto „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ gehalten. Im Kern ging es dabei um die mentale...