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Seit Sommer 2025 verheiratet: Lilly und Marvin Schlegel.
Seit Sommer 2025 verheiratet: Lilly und Marvin Schlegel. Foto: Albrecht Holländer
Marvin Schlegel bei seinem Vortrag „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ in Frankenberg.
Marvin Schlegel bei seinem Vortrag „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ in Frankenberg. Foto: Tom Schirmeister
Seit ein paar Jahren wohnt Marvin Schlegel, der aus dem Hainichener Ortsteil Riechberg stammt, in der Bergstadt Freiberg.
Seit ein paar Jahren wohnt Marvin Schlegel, der aus dem Hainichener Ortsteil Riechberg stammt, in der Bergstadt Freiberg. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Seit Sommer 2025 verheiratet: Lilly und Marvin Schlegel.
Seit Sommer 2025 verheiratet: Lilly und Marvin Schlegel. Foto: Albrecht Holländer
Marvin Schlegel bei seinem Vortrag „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ in Frankenberg.
Marvin Schlegel bei seinem Vortrag „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ in Frankenberg. Foto: Tom Schirmeister
Seit ein paar Jahren wohnt Marvin Schlegel, der aus dem Hainichener Ortsteil Riechberg stammt, in der Bergstadt Freiberg.
Seit ein paar Jahren wohnt Marvin Schlegel, der aus dem Hainichener Ortsteil Riechberg stammt, in der Bergstadt Freiberg. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Freibergs Olympia-Teilnehmer und sein neues Leben
Redakteur
Von Kai Dittrich
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Vom olympischen Finale in den Stadtwald: Marvin Schlegel, der mehrfache Deutsche Meister, spricht über sein Karriereende, seine Hochzeit und die wertvollen Tipps, die er Talenten mit auf den Weg gibt.

Marvin Schlegel ist nach Frankenberg, seinen Geburtsort, zurückgekehrt: Der mehrfache Deutsche Meister über 400 Meter und Olympiateilnehmer 2021 in Tokio hat im ehemaligen Bahnhofsgebäude, dem jetzigen Haus der Vereine, einen Vortrag unter dem Motto „Druck meistern, Spitzenleistungen leben“ gehalten. Im Kern ging es dabei um die mentale...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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