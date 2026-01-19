MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lieferten sich zahlreiche Duelle: Christopher Funkes (l.) und Cöthens Paul Jüdicke.
Lieferten sich zahlreiche Duelle: Christopher Funkes (l.) und Cöthens Paul Jüdicke. Bild: Tobias Seifert
Lieferten sich zahlreiche Duelle: Christopher Funkes (l.) und Cöthens Paul Jüdicke.
Lieferten sich zahlreiche Duelle: Christopher Funkes (l.) und Cöthens Paul Jüdicke. Bild: Tobias Seifert
Freiberg
Furioses Comeback: Freiberger Hockey-Cracks knöpfen dem Tabellenzweiten einen Punkt ab
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Cöthen nach klarem Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft. Dabei polierte der Torjäger seine persönliche Bilanz auf.

Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben dem Tabellenzweiten der Mitteldeutschen Verbandsliga, dem Cöthener HC II, überraschend einen Punkt abgeknöpft. 3:3 trennten sich beide Teams am 10. Spieltag in der Freiberger Heubner-Halle. Für den FHTC war es nach den Niederlagen gegen den ESV Dresden II (4:6) und Post Chemnitz (1:7) der ersten Punkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
29.12.2025
4 min.
Hockeyteams des Freiberger HTC ziehen zum Jahreswechsel eine durchwachsene Bilanz
Corinna Höhne ist mit 7 Treffern aktuell drittbeste Torschützin der Mitteldeutschen Oberliga.
Die Damen und Herren des FHTC haben sich mit Niederlagen aus der ersten Hälfte der Hallensaison verabschiedet. Zum Teil müssen nun auch die Ziele neu definiert werden.
Tobias Seifert
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
09.12.2025
2 min.
Hockey: Freiberger Herren treten auf der Stelle und verpassen den Anschluss
Kein Durchkommen für die Freiberger Sturmreihe um Dominik Göpfert.
Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Tabellennachbar HV Wurzen eine bittere Heimniederlage quittieren müssen. Damit ist die Tabellenspitze im Moment außer Sicht.
Tobias Seifert
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
Mehr Artikel