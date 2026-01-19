Furioses Comeback: Freiberger Hockey-Cracks knöpfen dem Tabellenzweiten einen Punkt ab

Freiberg
Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Cöthen nach klarem Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft. Dabei polierte der Torjäger seine persönliche Bilanz auf.
Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben dem Tabellenzweiten der Mitteldeutschen Verbandsliga, dem Cöthener HC II, überraschend einen Punkt abgeknöpft. 3:3 trennten sich beide Teams am 10. Spieltag in der Freiberger Heubner-Halle. Für den FHTC war es nach den Niederlagen gegen den ESV Dresden II (4:6) und Post Chemnitz (1:7) der ersten Punkt...
