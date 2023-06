Fußball in Mittweida: SV Germania hat noch eine Rechnung offen

Mittweidas Landesklasse-Fußballer empfangen im letzten Spiel der Saison den FV Gröditz. Dabei wurde das Training schon zurückgefahren.

Mittweida. Druck haben die Fußballer des SV Germania Mittweida keinen mehr. Auch nicht im Bezug auf eine Schützenhilfe für die mittelsächsischen Mitstreiter in der Landesklasse. Da sich die Situation im Tabellenkeller bereits geklärt hat, ist der Ausgang der Partie gegen den FV Gröditz theoretisch irrelevant. "Wir wollen uns aber natürlich mit einem Sieg verabschieden und außerdem haben wir mit Gröditz noch eine Rechnung offen", sagt Germania-Coach Sebastian Voigt.

Im Hinspiel lagen die Mittweidaer bereits nach einer Minute in Führung, bekamen aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich. "Wir waren klar besser. Dieser Punktverlust ärgert mich immer noch", so Voigt. Er habe seine Jungs aber auch schon gewarnt, denn der FV hat in der Rückrunde sogar mehr Punkte geholt als die Germania, zuletzt gewann er 4:0 gegen den HFC Colditz.

Auch wenn die Saison noch nicht vorbei ist, gab es diese Woche nur eine Trainingseinheit. "Es war auch vorerst die letzte. Wir beginnen in drei Wochen bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Saison, da haben die Jungs jetzt erst einmal etwas Ruhe verdient", sagt Voigt. Eine Abschlussfeier wird es im Anschluss an die Partie gegen Gröditz nicht geben. "Die heben wir uns für das Wochenende darauf auf." Dann feiern die beiden Herrenteams zusammen mit den B-Junioren, die bereits mit den Männern trainieren, gemeinsam.