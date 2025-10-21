Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals

Flöha
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals wird es mindestens drei Duelle zwischen Vertretern der Mittelsachsenklasse und der Mittelsachsenliga geben. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Flöha. Dabei empfängt der SSV Sayda den SV Barkas Frankenberg, der SV Mulda den TSV Flöha, der Hainichener FV die LSV Großhartmannsdorf. Die Fußballer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.