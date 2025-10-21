Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Flöha
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Von Robin Seidler
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.

Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals wird es mindestens drei Duelle zwischen Vertretern der Mittelsachsenklasse und der Mittelsachsenliga geben. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Flöha. Dabei empfängt der SSV Sayda den SV Barkas Frankenberg, der SV Mulda den TSV Flöha, der Hainichener FV die LSV Großhartmannsdorf. Die Fußballer...
