Fußball: Urteil nach Spielabbruch in der Mittelsachsenklasse erhitzt die Gemüter

Rochlitz
Die Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben vor zwei Wochen beim Mühlauer FV vorzeitig das Spielfeld verlassen. Der Vorwurf: Einer ihrer Akteure sei rassistisch beleidigt worden. Nun wurde die Partie für die Gastgeber gewertet, was eine Debatte ausgelöst hat.
Ein Fußballspiel, das nicht einmal über 90 Minuten ausgetragen wurde, schlägt nach wie vor hohe Wellen in Mittelsachsen: Vor zwei Wochen haben die Kicker des BSC Motor Rochlitz im Auswärtsspiel beim Mühlauer FV vorzeitig geschlossen das Spielfeld verlassen. Der Vorwurf: Gegenüber einem Rochlitzer Spieler soll es rassistische Äußerungen und...
