Der Ball ruhte schon sehr früh: Die Partie in der Mittelsachsenklasse zwischen dem Mühlauer FV und dem BSC Motor Rochlitz wurde vor zwei Wochen abgebrochen.
Der Ball ruhte schon sehr früh: Die Partie in der Mittelsachsenklasse zwischen dem Mühlauer FV und dem BSC Motor Rochlitz wurde vor zwei Wochen abgebrochen. Bild: Robin Seidler/Archiv
Rochlitz
Fußball: Urteil nach Spielabbruch in der Mittelsachsenklasse erhitzt die Gemüter
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben vor zwei Wochen beim Mühlauer FV vorzeitig das Spielfeld verlassen. Der Vorwurf: Einer ihrer Akteure sei rassistisch beleidigt worden. Nun wurde die Partie für die Gastgeber gewertet, was eine Debatte ausgelöst hat.

Ein Fußballspiel, das nicht einmal über 90 Minuten ausgetragen wurde, schlägt nach wie vor hohe Wellen in Mittelsachsen: Vor zwei Wochen haben die Kicker des BSC Motor Rochlitz im Auswärtsspiel beim Mühlauer FV vorzeitig geschlossen das Spielfeld verlassen. Der Vorwurf: Gegenüber einem Rochlitzer Spieler soll es rassistische Äußerungen und...
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11.08.2025
3 min.
Mit einem Schnitt von 38 Jahren: Rochlitzer Fußball-Oldies schaffen Sprung in die 1. Pokalrunde
Die etwas längeren Pausen in der Verlängerung waren bei den Rochlitzer Oldies durchaus nötig. Am Ende gewannen sie mit 3:1 gegen den FSV Kriebstein und umgingen das Elfmeterschießen.
In ihrem ersten Pflichtspiel haben die Kicker des BSC Motor Rochlitz II gleich Überstunden machen müssen. Dabei denken die Oldies mit ihrem Comeback vor allem an den Nachwuchs.
Robin Seidler
09.09.2025
2 min.
Erster Sieg unter neuen Regeln: Rochlitzer Juniorenfußballer schlagen Lokomotive Leipzig
Die C-Jugend von Motor Rochlitz hat in der Sachsenklasse den Nachwuchs von Lok Leipzig mit 1:0 bezwungen. Dabei war im ersten Heimspiel einiges gewöhnungsbedürftig.
Robin Seidler
Mehr Artikel