Fußballer des BSC Freiberg schaffen Klassenerhalt – Luft für Germania Mittweida wird immer dünner

Die Freiberger Kicker haben am Sonntag bei Germania Mittweida mit 3:1 (2:1) gewonnen. Nun brauchen die Mittweidaer am letzten Spieltag am besten noch Schützenhilfe vom BSC.

Große Erleichterung auf der einen Trainerbank, riesige Ernüchterung auf der anderen – unterschiedlicher konnten die Gemütslagen nach dem mittelsächsischen Derby in der Fußball-Sachsenklasse nicht sein. Durch einen verdienten 3:1-Auswärtssieg schossen sich die Fußballer des BSC Freiberg beim SV Germania Mittweida zum Klassenerhalt,...