Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau gewinnen ihr erstes Sachsenklasse-Spiel der Vereinsgeschichte

Die Lunzenauer Kicker haben am Sonntag den SV Lindenau aus Leipzig mit 2:1 (2:0) bezwungen. Dabei stand ein ehemaliger Akteur des Chemnitzer FC als Neuzugang überraschend in der Startelf.

Den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau ist die Premiere in der Fußball-Sachsenklasse geglückt. Die Mittelsachsen gewannen ihr erstes Punktspiel in Liga 7 gegen den SV Lindenau mit 2:1 (2:0). Vor allem in einer mitreißenden 1. Halbzeit legen die Hausherren den Grundstein für den ersten Saisonsieg, der am Ende allerdings noch einmal...