Mit dem 2:0 von Alexander Dartsch (Nr. 13) bogen die Lunzenauer auf die Siegerstraße ein. Für Stabilität sorgte in der Innenverteidigung Neuzugang und Ex-CFC-Profi Robert Zickert (M.). Bild: Robin Seidler
Mit dem 2:0 von Alexander Dartsch (Nr. 13) bogen die Lunzenauer auf die Siegerstraße ein. Für Stabilität sorgte in der Innenverteidigung Neuzugang und Ex-CFC-Profi Robert Zickert (M.). Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau gewinnen ihr erstes Sachsenklasse-Spiel der Vereinsgeschichte
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lunzenauer Kicker haben am Sonntag den SV Lindenau aus Leipzig mit 2:1 (2:0) bezwungen. Dabei stand ein ehemaliger Akteur des Chemnitzer FC als Neuzugang überraschend in der Startelf.

Den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau ist die Premiere in der Fußball-Sachsenklasse geglückt. Die Mittelsachsen gewannen ihr erstes Punktspiel in Liga 7 gegen den SV Lindenau mit 2:1 (2:0). Vor allem in einer mitreißenden 1. Halbzeit legen die Hausherren den Grundstein für den ersten Saisonsieg, der am Ende allerdings noch einmal...
