Fußballer von Fortschritt Lunzenau drehen das Topspiel und bleiben Tabellenführer

Lange ist das Topspiel in der Fußball-Mittelsachsenliga am Sonntag ein offener Schlagabtausch mit vielen Torchancen auf beiden Seiten gewesen, doch am Ende wurde es noch deutlich: Der SV Fortschritt Lunzenau bezwang den TSV Flöha mit 4:1 (0:1) und bleibt damit Tabellenführer der Mittelsachsenliga. Die Herbstmeisterschaft kann dem Aufsteiger am...